Bank of America promeut 394 directeurs généraux, soit une hausse de 2 %, selon une source

Bank of America BAC.N a promu 394 cadres au rang de directeurs généraux à partir du 1er janvier, soit une hausse de 2% par rapport à l'année précédente, a indiqué une source au fait du dossier.

Sur ce total, 44 ont été promus dans la banque d'investissement, 48 dans les marchés mondiaux et neuf dans la recherche, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être nommée parce que l'annonce n'était pas publique.

Bank of America a relevé le mois dernier un objectif de rentabilité très surveillé, alors que le directeur général Brian Moynihan a présenté un plan pour rattraper les rivaux de Wall Street, qui comprend des investissements technologiques et une stratégie d'expansion.