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Bank of America pourrait enregistrer une croissance du chiffre d'affaires de son activité de marchés supérieure à 15 % au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BAC.N pourrait dépasser ses prévisions initiales de croissance de 15 % du chiffre d'affaires de son activité de marchés au deuxième trimestre, grâce à son activité actions, a déclaré mardi le coprésident Jim DeMare.

« Alors que les spreads de crédit et autres indicateurs sont restés fermes, une part beaucoup plus importante de l'activité et des revenus provient de l'activité actions », a-t-il déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley sur les services financiers aux États-Unis.

Le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a déclaré le mois dernier que la banque s'attend à ce que les revenus de trading bondent de 15 % au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière, lorsque le marché avait été frappé par la volatilité liée à la hausse des droits de douane américains .

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