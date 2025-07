Bank of America portée par le dynamisme des marchés au 2e trimestre

Bank of America a publié mercredi un chiffre d'affaire et un bénéfice net en progression et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, le groupe ayant continué de profiter du dynamisme des marchés financiers mondiaux.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

D'avril à fin juillet, le chiffre d'affaires de la banque américaine a atteint 26,5 milliards de dollars (+4% sur un an), a-t-elle indiqué dans un communiqué. Ce montant est supérieur aux attentes des analystes interrogés par Factset.

Les revenus ont été dopés par les actifs financiers, les marchés digérant sans encombre les annonces de guerre commerciale du président américain Donald Trump au deuxième trimestre.

Si les Bourses avaient souffert pendant plusieurs séances lorsque l'administration Trump avait dévoilé les premières surtaxes douanières, elles ont depuis repris leur essor, notamment aux Etats-Unis.

Bank of America a aussi bénéficié de la hausse des frais de gestion et a vu le nombre de ses clients progresser, que ce soit pour la banque de détail ou la banque d'investissement.

Son bénéfice net a atteint 7,1 milliards de dollars (+3% sur un an). Rapporté par action, il s'affiche à 0,89 dollar, là aussi au-dessus du consensus d'analystes.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre solide, avec un bénéfice par action en hausse de 7% par rapport à l'année dernière", s'est félicité le PDG du groupe, Brian Moynihan, cité dans le communiqué.

"Les revenus nets d'intérêts ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif, reflétant huit trimestres consécutifs de croissance des dépôts", a-t-il souligné, notant la "résilience" des consommateurs.

Sur cette période, les revenus nets d'intérêts (NII) - différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers - ont augmenté de 7%, à 14,7 milliards de dollars, portés par l'activité des marchés mondiaux et la croissance des dépôts et des prêts.

Par branche, les revenus de la banque de détail ont gagné 6%, à 10,8 milliards de dollars, dopés par les ouvertures de comptes.

La branche d'investissement a vu son chiffre d'affaires croître de 7%, à 5,9 milliards, profitant de l'augmentation des frais de gestion d'actifs.

Les activités de marchés ont bondi de 14%, à 5,3 milliards de dollars, soutenues notamment par les marchés des changes (+16%) dans un environnement volatil.

Les revenus de la banque d'affaires ont à l'inverse reculé de 6%, à 5,7 milliards de dollars, en raison notamment de la baisse des commissions.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H20 GMT, l'action de Bank of America gagnait 1,1%.