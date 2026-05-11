Bank of America pas très optimiste sur Renault et Stellantis
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:39
BoA note par ailleurs que les constructeurs chinois se développent rapidement en Europe, avec environ 8% de parts de marché, et se localisent en utilisant les capacités de production inutilisées pour accentuer la pression sur les prix.
Face à ce risque, les analystes ont ajusté leurs positions sur plusieurs constructeurs européens. Ils sont passés à sous-performance sur Stellantis, en abaissant leur cible de 7,5 à 5,5 euros. Sur Renault, ils sont désormais à neutre en ne visant plus que 33 euros, contre 36 auparavant. Enfin, sur Volkswagen, la recommandation est restée à acheter, mais la cible a été réduite à 99 euros sur les actions préférentielles et à 105 euros sur les actions ordinaires.
En ce qui concerne Renault, qui signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 (-2,90%, à 27,7 euros), Bank of America estime que le titre reste bon marché, mais manque de catalyseurs. Dans son analyse, la banque américaine rappelle que la trésorerie nette et la participation dans Nissan protègent contre une baisse excessive, mais le mix BEV (véhicules électriques) et la hausse du coût des matières premières diluent les marges. En outre, la forte exposition à l'Europe et au segment B (citadines polyvalentes) rend Renault vulnérable à la pression sur les prix exercée par la Chine. Enfin, toujours selon BoA, il existe un potentiel de révision à la baisse des prévisions 2026.
Pour Stellantis (-1,06%, à 6,453 euros), les analystes estiment que trop d'espoirs de reprise sont déjà intégrés dans les cours. En outre, le rebond aux Etats-Unis repose lourdement sur le mix des moteurs V8, et l'Europe reste structurellement faible. En parallèle, les pôles de profit en Amérique latine et au Moyen-Orient Afrique sont exposés à la localisation chinoise. Au niveau de la marge opérationnelle pour l'exercice FY27/28, Bank of America l'attend entre 2,9 et 3,2%, soit bien en-dessous du consensus.
Enfin, concernant Volkswagen, BoA estime que le levier principal est interne : restructuration de la main-d'oeuvre, des usines, de la R&D et des frais généraux.
En guise de conclusion, les analystes relèvent que l'excédent de la production automobile chinoise se déverse sur l'Europe, accéléré par la pression des prix du carburant. Les marques chinoises proposent des véhicules électriques environ 5% moins chers pour une autonomie comparable, et des hybrides rechargeables 30% moins chers avec 10% d'autonomie électrique en plus. Le Royaume-Uni sert de tête de pont, mais l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne voient également les parts de marché chinoises augmenter.
Valeurs associées
|27,8400 EUR
|Euronext Paris
|-2,66%
A lire aussi
-
L'Allemand E.ON a annoncé lundi l'acquisition du fournisseur d'énergie britannique OVO, pour un montant non divulgué, une opération susceptible de le propulser au rang de premier distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Avec cette transaction, le groupe basé ... Lire la suite
-
Festival de Cannes : payer en cryptomonnaies est désormais possible dans plus d'une centaine d'établissements
Les Festival de Cannes, qui se déroulera du 12 au 23 mai, attend près de 40.000 festivaliers accrédités et des dizaines de milliers de visiteurs. C'est une grande première. Cette année, les festivaliers pourront payer en cryptomonnaies dans plus d'une centaine ... Lire la suite
-
Circle enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce à la demande croissante de stablecoins dans un contexte de volatilité ; l'action est en hausse
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tout au long du texte, ajout d'actions) Circle CRCL.N a annoncé lundi ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi: - L'Iran exige la "fin de la guerre dans la région" Téhéran a demandé, dans sa réponse aux propositions américaines, la fin de la guerre dans l'ensemble de la région, y compris au Liban, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
3 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer