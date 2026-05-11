Circle enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce à la demande croissante de stablecoins dans un contexte de volatilité ; l'action est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tout au long du texte, ajout d'actions)

Circle CRCL.N a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin, ce qui a fait grimper son action de près de 5 % avant l'ouverture de la Bourse.

La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies au profit des stablecoins pour placer leur capital en début d'année.

Ce phénomène a été mis en évidence la semaine dernière par les résultats de Coinbase COIN.O , la plateforme d'échange de cryptomonnaies, qui a fait état d'une baisse des volumes de transactions. Coinbase a conclu un partenariat stratégique avec Circle.

La mise en place du cadre MiCA en Europe et l'adoption de la loi américaine GENIUS ont orienté les utilisateurs vers des actifs numériques réglementés, stimulant l'adoption de l'USDC, le stablecoin phare de Circle et le deuxième plus important au monde en termes de valeur de marché après Tether.

Le token est indexé sur le dollar américain, adossé à des réserves de liquidités et d'autres actifs à faible risque qui maintiennent son cours proche de la parité de référence de 1 $.

La circulation de l'USDC a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus des réserves ont progressé de 20% pour s'établir à 694 millions de dollars.

Wall Street s'attend à ce que les stablecoins deviennent l'un des thèmes majeurs de la finance dans les années à venir et la prochaine opportunité de marché de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Les baisses de taux fin 2025 ont également profité à l'entreprise, car Circle investit les liquidités garantissant ses tokens dans des dépôts bancaires et des bons du Trésor américain à court terme, percevant ainsi des intérêts sur ces avoirs. En conséquence, ses revenus sont très sensibles aux changements de politique de la Réserve fédérale américaine.

Le directeur général Jeremy Allaire avait déclaré à Reuters qu'une nouvelle baisse des coûts d'emprunt en 2026 serait "la bienvenue" du point de vue commercial de Circle.

La société a fait une entrée en Bourse remarquée à la Bourse de New York l'année dernière, ouvrant la voie à des entreprises similaires pour tenter leur chance sur les marchés publics.

L'action Circle a clôturé vendredi à 113,67 dollars, en hausse d'environ 43% depuis le début de l'année et plus de trois fois son prix d'introduction en Bourse de 31 dollars.