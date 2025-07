Bank of America: le titre trébuche après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 17:17









(CercleFinance.com) - L'action Bank of America décroche de presque 3% mardi matin à Wall Street dans le sillage d'une dégradation des analystes de HSBC, qui ne sont plus acheteurs de la valeur.



Dans une étude sectorielle, HSBC fait remarquer que le titre a bénéficié dernière d'une expansion de son PER, un multiple de valorisation, en dépit d'une dynamique de révision des prévisions de résultats défavorable en comparaison du reste du secteur.



Ce constat conduit le bureau d'études à envisager un potentiel d'appréciation réduit sur le titre après son rebond de 32% amorcé au cours des trois derniers mois.



HSBC, dont les prévisions de résultats sur Bank of America s'inscrivent en-dessous de celles du consensus au titre du deuxième trimestre, ramène en conséquence sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver'.





Valeurs associées BANK OF AMERICA 47,130 USD NYSE -3,11%