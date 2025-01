Bank of America: le titre profite d'un relèvement d'UBS information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - L'action Bank of America s'inscrit en hausse mardi matin à la Bourse de New York, UBS disant déceler du potentiel chez la banque américaine en vue du prochain retour de Donald Trump à la Maison Blanche.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre prenait 1,5%, surperformance largement un indice S&P 500 en repli d'environ 0,8%.



Dans une note de recherche, UBS estime que l'établissement financier pourrait tirer parti des projets de dérégulation du secteur portés par le nouveau président républicain.



'De notre point de vue, Bank of America est un bénéficiaire sous-évalué d'un éventuel assouplissement des règles de Bâle 3', souligne le bureau d'études, qui relève son conseil de 'neutre' à 'achat'.



Ce facteur pourrait permettre, de on point de vue, d'accroître encore les rachats d'actions du groupe bancaire, qui atteignent déjà 3,5 milliards de dollars par trimestre.



D'après UBS, les acquisitions de titres pourraient ainsi monter jusqu'à 18 milliards de dollars par an.



Dans son étude, l'analyste juge par ailleurs que Wall Street ne tient pas suffisamment compte de la perspective de taux 'plus élevés pendant longtemps' dans sa valorisation du titre.



Son objectif de cours passe de 43 à 53 dollars.





Valeurs associées BANK OF AMERICA 46,16 USD NYSE +1,61%