Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America-Le bénéfice net chute de plus de moitié au T2 Reuters • 16/07/2020 à 14:36









(Actualisé avec précisions) 16 juillet (Reuters) - Bank of America BAC.N a fait état jeudi d'une chute de plus de moitié de son résultat net au deuxième trimestre, grevé par une provision de quatre milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour créances douteuses liée à la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Le résultat net attribuable aux actionnaires est tombé à 3,28 milliards de dollars, ou 0,37 dollar par action, contre 7,11 milliards un an plus tôt (0,74 dollar par action). Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice ajusté de 0,26 dollar par action, selon les données de Refinitiv. JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N ont annoncé mardi avoir provisionné au total 28 milliards de dollars pour couvrir des pertes sur prêts, signe des difficultés à venir alors que la crise sanitaire aux Etats-Unis est loin d'être résorbée. "Les bons résultats des marchés financiers ont offert un contre-poids important face à l'impact du COVID-19 sur nos activités grand public", a déclaré le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, estimant que ce trimestre était la "période la plus tumultueuse depuis la Grande Dépression". Le revenu net d'intérêts, mesure clé du secteur, a souffert de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine qui les a ramenés à un niveau proche de zéro. Il est ressorti en repli de 11% à 10,8 milliards de dollars. La banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, est particulièrement sensible aux fluctuations des taux en raison de la composition de son bilan. (Anil D'Silva, Blandine Hénault et Claude Chendjou pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.