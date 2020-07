Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : Le bénéfice net chute de plus de moitié au deuxième trimestre Reuters • 16/07/2020 à 13:30









A Bank of America logo is pictured in the Manhattan borough of New York City (Reuters) - Bank of America a fait état jeudi d'une chute de plus de 50% de son résultat net au deuxième trimestre, grevé par une provision de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. Le résultat net attribuable aux actionnaires est tombé à 3,28 milliards de dollars, ou 0,37 dollar par action, contre 7,11 milliards un an plus tôt (0,74 dollar par action). (Anil D'Silva, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE +2.03%