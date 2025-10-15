Bank of America : hausse des bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre -

** Les actions de la banque américaine Bank of America

BAC.N augmentent de 3,8 % à 52 $ avant le marché après les résultats du troisième trimestre

** La société déclare un bénéfice de 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport à 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action, il y a un an

** Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 43 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours du trimestre

** A la dernière clôture, les actions de BAC ont augmenté d'environ 14 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,6 % de l'indice KBW Bank .BKX