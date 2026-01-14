Bank of America : hausse des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de Bank of America BAC.N augmentent de 1 % à 55,1 $ dans les échanges de pré-marché ** Le bénéfice de la banque américaine a bondi de à 7,6 milliards de dollars, soit 98 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, il y a un an

** Les recettes provenant des ventes et du négoce ont augmenté de 10 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars, tandis que les recettes provenant de la gestion de patrimoine et de l'investissement ont enregistré des gains à deux chiffres

** BAC a gagné plus de 25,1 % en 2025, surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .