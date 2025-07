Bank of America: hausse de 7% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 13:23









(Zonebourse.com) - Bank of America publie un BPA en hausse de 7% à 0,89 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, dépassant ainsi le consensus de marché, grâce à une augmentation de 4% de ses revenus nets de dépenses d'intérêt, à 26,5 milliards de dollars.



L'établissement financier explique cette progression de son chiffre d'affaires notamment par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 7% à 14,7 milliards de dollars, reflétant une croissance à un rythme similaire des prêts.



'Les consommateurs sont restés résilients, avec des dépenses et une qualité d'actifs vigoureuses, et les taux d'utilisation d'emprunteurs commerciaux ont augmenté', explique son PDG Brian Moynihan, qui pointe aussi une bonne dynamique des activités de marché.



Cette progression des revenus de Bank of America a permis d'absorber à la fois une légère hausse de ses dépenses hors intérêts, de 5% à 17,2 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation de ses provisions pour pertes sur crédit, à 1,6 milliard.





Valeurs associées BANK OF AMERICA 46,110 USD NYSE -1,98%