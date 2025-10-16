Bank of America et BNY poursuivies pour leurs liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La femme connue sous le nom de Jane Doe demande des dommages-intérêts aux banques pour les liens avec Epstein

Les avocats de Jane Doe ont obtenu des règlements de JPMorgan et de Deutsche Bank

L'affaire Epstein est un casse-tête politique pour l'administration Trump

Une femme qui dit avoir été abusée par le financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein a poursuivi Bank of America BAC.N et la Bank of New York Mellon BK.N mercredi, alléguant que les banques ont sciemment fourni des services financiers qui ont permis son trafic sexuel pendant des années.

Bank of America et BNY se sont refusées à tout commentaire.

La femme, désignée dans les documents judiciaires sous le nom de Jane Doe, réclame aux deux banques un montant non précisé de dommages et intérêts. Elle est représentée par les cabinets d'avocats Boies Schiller et Edwards Henderson, qui ont déjà obtenu des règlements de 75 millions et 290 millions de dollars avec Deutsche Bank

DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N , respectivement, pour leurs liens financiers présumés avec Epstein.

Ni la Deutsche Bank ni JPMorgan n'ont admis avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement.

LE CONGRÈS ENQUÊTE SUR L'AFFAIRE EPSTEIN

Epstein s'est suicidé en 2019 en prison alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Les circonstances de sa mort, ainsi que ses relations sociales avec des personnes riches et puissantes, ont alimenté les théories selon lesquelles d'autres personnes étaient impliquées dans ses crimes.

Son cas est devenu un casse-tête politique pour l'administration du président Donald Trump . Après s'être engagée, lors de la campagne 2024, à rendre publics les dossiers de l'enquête du ministère de la Justice sur Epstein, l'administration a fait volte-face cette année, suscitant un tollé de la part de la base conservatrice de Donald Trump et des membres du Congrès.

La commission de surveillance de la Chambre des représentants enquête actuellement sur l'affaire Epstein .

Dans les deux procès, Jane Doe a déclaré avoir rencontré Epstein en 2011 alors qu'elle vivait en Russie. Elle a déclaré être devenue financièrement dépendante d'Epstein, qui l'a violée, l'a touchée de force et l'a forcée à se livrer à des actes sexuels avec d'autres femmes au moins 100 fois entre 2011 et 2019.

"Alors que le Congrès travaille à élucider comment Jeffrey Epstein a pu orchestrer son entreprise criminelle de trafic sexuel pendant des décennies sans être détectée, nous faisons un autre pas important vers la justice pour les survivants", a déclaré Sigrid McCawley, une avocate de Jane Doe, dans un communiqué.

JANE DOE DIT QU'EPSTEIN LUI A PAYÉ SON LOYER

Jane Doe a déclaré qu'elle avait ouvert un compte à la Bank of America en 2013 sur les instructions de Richard Kahn, l'ancien comptable d'Epstein, et que Kahn lui envoyait régulièrement de l'argent pour son loyer par l'intermédiaire de ce compte.

Les avocats de Kahn n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Doe a déclaré qu'en 2015, l'assistant de Kahn lui a dit qu'Epstein l'ajoutait à la liste de paie d'une "société fictive" et qu'elle recevrait des fonds par l'intermédiaire de son compte Bank of America. Elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'objet de ces paiements.

Ses avocats ont écrit que ces transactions auraient dû alerter Bank of America, la deuxième plus grande banque américaine. En 2008, Jeffrey Epstein avait plaidé coupable à des accusations de prostitution au niveau de l'État de Floride dans le cadre d'un arrangement qui lui permettait d'éviter les poursuites fédérales.

Le procès contre BNY indique que la banque a accordé une ligne de crédit à MC2, une agence de mannequins qu'Epstein et le recruteur de mannequins français Jean-Luc Brunel auraient utilisée pour faire du trafic de victimes. Au total, BNY a traité 378 millions de dollars de paiements à des femmes victimes de la traite des êtres humains par Epstein, selon le procès.

Brunel a été arrêté en décembre 2020 et retrouvé mort en prison en 2022, selon les procureurs parisiens.

Les deux actions en justice affirment que les banques auraient dû déposer des rapports d'activités suspectes auprès du département du Trésor américain. Ces rapports auraient pu aider les forces de l'ordre à arrêter Epstein plus tôt.