 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,48
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bank of America est plus optimiste sur sa rentabilité à moyen terme
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:53

(AOF) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Bank of America a relevé son objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 16 à 18% à moyen terme, contre de 12% à 15% auparavant. La banque américaine cible une rentabilité de 15% à court terme, contre 15,4% au troisième trimestre. Toujours à moyen terme, le bénéfice par action est attendu en progression d'au moins 12%, à comparer avec une précédente fourchette de 10 à 12%. La banque américaine compte parvenir à un effet de levier opérationnel de 200 à 300 points de base, voire plus.

Le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est anticipé entre 55 et 59%.

Les revenus nets d'intérêt, qui mesurent la différence entre les intérêts perçus par la banque sur les prêts et ceux payés sur les dépôts, sont prévus en progression de 5 à 7% par an. Les prêts devraient croître d'au moins 5% et les dépôts d'au moins 4%. Au niveau global, les revenus de Bank of America devrait progresser plus rapidement que le PIB.

Dans la banque d'investissement, les revenus sont attendus en progression d'environ 5% à moyen terme et la part de marché en augmentation de 50 à 100 points de base.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,930 USD NYSE -3,04%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank