Bank of America est plus optimiste sur sa rentabilité à moyen terme

(AOF) - A l'occasion d'une journée investisseurs, Bank of America a relevé son objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 16 à 18% à moyen terme, contre de 12% à 15% auparavant. La banque américaine cible une rentabilité de 15% à court terme, contre 15,4% au troisième trimestre. Toujours à moyen terme, le bénéfice par action est attendu en progression d'au moins 12%, à comparer avec une précédente fourchette de 10 à 12%. La banque américaine compte parvenir à un effet de levier opérationnel de 200 à 300 points de base, voire plus.

Le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est anticipé entre 55 et 59%.

Les revenus nets d'intérêt, qui mesurent la différence entre les intérêts perçus par la banque sur les prêts et ceux payés sur les dépôts, sont prévus en progression de 5 à 7% par an. Les prêts devraient croître d'au moins 5% et les dépôts d'au moins 4%. Au niveau global, les revenus de Bank of America devrait progresser plus rapidement que le PIB.

Dans la banque d'investissement, les revenus sont attendus en progression d'environ 5% à moyen terme et la part de marché en augmentation de 50 à 100 points de base.

AOF - EN SAVOIR PLUS