Bank of America en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

14 juillet - ** Les actions de Bank of America BAC.N progressent de 2 % à60,7 dollars

** L'établissement bancaire annonce une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une amélioration de ses activités de trading

** BAC affiche un résultat net de 9,1 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 7,2 milliards de dollars, soit 90 cents par action, un an plus tôt

** Les analystes tablaient sur un bénéfice de 1,13 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et les revenus des activités de négoce ont progressé d'environ 33 % pour atteindre 7,1 milliards de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action BAC affiche une hausse d'environ10,9 % depuis le début de l'année 2026