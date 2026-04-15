Bank of America dépasse les attentes au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 13:23
L'établissement explique cette progression par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 9% à 15,7 MdsUSD, ainsi qu'une croissance à deux chiffres des revenus de ventes et trading, ainsi que des commissions en gestion d'actifs et en banque d'investissement.
BofA a amélioré son ratio d'efficacité d'environ 170 points de base à 61%, ses dépenses hors intérêts n'ayant augmenté que de 4% à 18,5 MdsUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont baissé à 1,3 MdUSD, contre 1,5 MdUSD un an auparavant.
"Nous restons attentifs à l'évolution des risques. Cependant, nous avons constaté une activité client saine, notamment une consommation des ménages soutenue et une qualité des actifs stable, signes d'une économie américaine résiliente", indique le PDG Brian Moynihan.
"Les dépôts moyens, dépassant les 2 000 MdsUSD, ont progressé pour le 11e trimestre consécutif, tandis que les prêts ont augmenté de 9% sur un an, affichant une amélioration dans tous les segments", pointe de son côté le directeur financier Alastair Borthwick.
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