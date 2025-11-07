 Aller au contenu principal
Bank of America Corp. franchit le seuil de 5% du capital & des votes de Worldline
07/11/2025

La société Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 novembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 6,89% du capital et 5,95% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Worldline sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,8935 EUR Euronext Paris +1,64%
