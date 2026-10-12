Bank of America change radicalement d'avis sur Salesforce et mise sur l'intelligence artificielle

Bank of America revoit complètement sa position sur Salesforce. La banque américaine relève sa recommandation de "sous-performance" à "achat" et porte son objectif de cours de 160 à 285 dollars, soit un potentiel de hausse de 24,4%. Ce revirement repose sur une conviction : loin de menacer Salesforce, l'intelligence artificielle pourrait renforcer sa position dans les logiciels d'entreprise et relancer sa croissance. Le titre progresse de 2,7% suite à la note de BofA.

Pendant plusieurs mois, Bank of America redoutait que l'essor de l'intelligence artificielle ne fragilise le modèle économique de Salesforce. La multiplication des agents autonomes et des interfaces conversationnelles risquait notamment de réduire la dépendance des entreprises aux logiciels traditionnels. Mais les échanges des analystes avec des directeurs informatiques et différents acteurs du secteur ont progressivement changé leur perception.

"Les grandes entreprises sont peu susceptibles de remplacer les plateformes qui hébergent leur logique métier, leurs données, leurs processus et leurs dispositifs de conformité. Au contraire, l'IA devrait renforcer leur dépendance à ces plateformes", expliquent les analystes dans une note publiée ce 12 octobre.

Une stratégie d'intelligence artificielle qui convainc

Pour Bank of America, Salesforce dispose désormais de l'une des stratégies les plus cohérentes pour accompagner l'adoption de l'IA en entreprise. Celle-ci repose sur quatre piliers complémentaires : la gestion des données avec Data 360 et Informatica, les applications historiques comme Sales Cloud et Service Cloud, les agents autonomes développés avec Agentforce et, enfin, les interfaces conversationnelles comme Slack ou Claude.

Cette architecture permet à Salesforce de conserver un rôle central, même lorsque les utilisateurs interagissent avec leurs données depuis une interface extérieure à son écosystème.

"Le discours autour de la 'SaaSpocalypse' surestime la mesure dans laquelle la perte de l'interface utilisateur se traduit par une perte de valeur pour Salesforce", estime Bank of America.

Autrement dit, l'arrivée de nouveaux outils d'IA ne signifie pas nécessairement la disparition des logiciels traditionnels. Les entreprises ont toujours besoin d'infrastructures capables d'organiser leurs données, de sécuriser les accès et d'exécuter des opérations complexes.

Les analystes considèrent ainsi que Salesforce pourrait non seulement résister à cette transformation, mais également en tirer profit grâce à la facturation de nouveaux services et à une utilisation accrue de sa plateforme.

Des premiers signes encourageants pour la croissance

Au-delà de cette vision stratégique, Bank of America observe une amélioration des indicateurs commerciaux. Le revenu annuel récurrent d'Agentforce a notamment atteint 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2027, en progression de plus de 240% sur un an.

Salesforce a également recruté 2 000 nouveaux clients payants utilisant Agentforce en production sur le trimestre, tandis qu'environ 50% des réservations commerciales de la solution provenaient de recharges de crédits de consommation. Un premier signal encourageant concernant l'utilisation réelle de ses outils d'IA.

La dynamique de Slack constitue un autre motif d'optimisme, avec une accélération de l'activité commerciale et une progression de plus de 150% du nombre d'utilisateurs de Slackbot sur un trimestre.

Ces éléments conduisent Bank of America à relever ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires à 9,9% pour l'exercice 2028 et 10,1% pour 2029, contre respectivement 9,5% et 9,9% auparavant.

Un optimisme qui reste conditionné à la rentabilité de l'IA

Tout n'est cependant pas acquis. Les revenus directement liés à l'intelligence artificielle restent encore modestes à l'échelle de Salesforce et les analystes reconnaissent que son adoption pourrait prendre davantage de temps que prévu.

Le principal enjeu sera de démontrer que les entreprises obtiennent un retour sur investissement suffisant pour justifier leurs dépenses supplémentaires.

"Une adoption généralisée dépendra, en définitive, de la capacité des clients à identifier un retour sur investissement suffisant pour soutenir des dépenses additionnelles", prévient Bank of America.

Malgré cette réserve, la banque estime que la combinaison d'une stratégie crédible dans l'IA, d'une solide génération de trésorerie et d'une réaccélération attendue de la croissance justifie une revalorisation du titre. Son nouvel objectif de 285 dollars repose sur un multiple de 16 fois le flux de trésorerie disponible attendu en 2027, contre 9 fois précédemment.

Pour Bank of America, Salesforce n'apparaît donc plus comme une victime potentielle de la révolution de l'intelligence artificielle, mais comme l'un des acteurs susceptibles d'en profiter durablement.