Bank of America: BPA plus que doublé au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 13:22









(CercleFinance.com) - Bank of America publie un BPA de 0,82 dollar au titre du quatrième trimestre 2024, à comparer à 0,35 dollar un an auparavant, grâce notamment à une augmentation de 15% de ses revenus nets de dépenses d'intérêt, à 25,3 milliards.



L'établissement financier explique cette progression principalement par des commissions plus élevées en gestion d'actifs et en banque d'investissement, ainsi qu'une hausse de ses revenus de ventes et trading, alors que ses revenus nets d'intérêts ont augmenté de 3%.



Les profits de Bank of America ont aussi été soutenus par une nette diminution des dépenses hors intérêts, à 16,8 milliards de dollars, qui a plus que compensé une augmentation de ses provisions pour pertes sur crédit, à 1,5 milliard.





