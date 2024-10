AOF - EN SAVOIR PLUS

Les provisions pour créances douteuses ont atteint 1,5 milliard de dollars contre 1,2 milliard de dollars, un an auparavant.

(AOF) - Bank of America a dévoilé un repli de ses bénéfices plus faible qu’anticipé. Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 12% à 6,9 milliards de dollars, soit 81 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 1% à 25,3 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,27 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 3% à 14 milliards de dollars en raison de la hausse du coût des dépôts.

Bank of America : baisse des profits trimestriels

