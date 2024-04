Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bank of America: baisse de 12% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Bank of America publie au titre du premier trimestre 2024 un bénéfice net ajusté de 7,2 milliards de dollars, soit 0,83 dollar par action, à comparer à 0,94 dollar un an auparavant, en partie sous le poids d'une hausse des provisions pour pertes sur crédit, à 1,3 milliard.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont diminué de 2% à 25,8 milliards, avec une hausse de ses commissions en banque d'investissement et en gestion d'actifs, ainsi que de ses revenus de ventes et trading, mais de moindres revenus nets d'intérêts.



Les dépenses hors intérêts du groupe bancaire se sont par ailleurs accrues de 6% à 17,2 milliards de dollars, mais hors évaluation spéciale FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), elles n'ont augmenté que de 2%.





