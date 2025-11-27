Bank of America a réduit sa participation dans Umicore
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:22
En date du jeudi 20 novembre, la banque américaine ne détenait plus que 0,74% de ses droits de vote de manière directe et 2,20% sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 2,94%, peut-on lire dans la notification de transparence.
Cet allègement au capital intervient quelques jours après celui opéré par la holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL), le premier actionnaire du groupe, qui a réduit sa participation dans Umicore de moitié en la ramenant de 16% à 8% suite à un placement accéléré, une décision qui n'avait pas vraiment surpris les marchés au vu de la récente flambée des cours des métaux précieux.
En Bourse, cette année, le titre Umicore s'est adjugé plus de 46%, surperformant à la fois le BEL 20 (+18% depuis le 1er janvier) ainsi que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Basic Materials (+3,6% jusqu'ici en 2025).
