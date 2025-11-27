 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 106,70
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bank of America a réduit sa participation dans Umicore
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 12:22

Bank of America a franchi à la baisse, la semaine passée, le seuil de 3% des droits de vote d'Umicore suite à une cession d'actions, indique le spécialiste du recyclage des matériaux avancés et du recyclage des métaux dans un avis financier.

En date du jeudi 20 novembre, la banque américaine ne détenait plus que 0,74% de ses droits de vote de manière directe et 2,20% sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 2,94%, peut-on lire dans la notification de transparence.

Cet allègement au capital intervient quelques jours après celui opéré par la holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL), le premier actionnaire du groupe, qui a réduit sa participation dans Umicore de moitié en la ramenant de 16% à 8% suite à un placement accéléré, une décision qui n'avait pas vraiment surpris les marchés au vu de la récente flambée des cours des métaux précieux.

En Bourse, cette année, le titre Umicore s'est adjugé plus de 46%, surperformant à la fois le BEL 20 (+18% depuis le 1er janvier) ainsi que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Basic Materials (+3,6% jusqu'ici en 2025).


Valeurs associées

UMICORE
14,6000 EUR Euronext Bruxelles +2,46%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank