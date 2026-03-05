Banijay vise la croissance des franchises avant la fusion avec All3Media

5 mars - Le groupe de divertissement français Banijay

BNJ.AS a mis en avant jeudi la croissance des franchises au-delà de la télévision et dans les événements en direct comme principaux moteurs de croissance pour 2026 et au-delà, avant de fusionner ses opérations avec All3Media.

Le directeur général François Riahi a déclaré que les franchises de contenu de Banijay génèrent de plus en plus de valeur bien au-delà de l'écran, citant 'Black Mirror', qui sera adapté en expériences immersives en direct en 2026, comme un signe que la propriété intellectuelle la plus forte du groupe peut être monétisée à travers des formats de divertissement entièrement nouveaux.

"Nous disposons d'une mine d'or que nous n'exploitons pas pleinement", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un appel téléphonique. Il en veut pour preuve la féroce guerre d'enchères entre Paramount PSKY.O et Netflix NFLX.O sur le portefeuille de Warner WBD.O .

"Cela vous donne une idée de l'importance de la propriété intellectuelle aujourd'hui", a-t-il ajouté.

La société a déclaré que son revenu consolidé de production a augmenté de 0,4 % hors effets de change pour atteindre 3,29 milliards d'euros (3,81 milliards de dollars) en 2025, tandis que son revenu consolidé de paris en ligne a augmenté de 10,2 % pour atteindre 1,59 milliard d'euros.

CROISSANCE DE LA DIVISION JEUX

Alors que la division des jeux, qui exploite les plateformes de paris Betclic, représentait environ un tiers du chiffre d'affaires du groupe en 2025, elle a contribué à près de la moitié de la rentabilité.

Son résultat combiné avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a augmenté de 8,6 % pour atteindre 961 millions d'euros en 2025.

La division devrait bénéficier en 2026 d'événements sportifs, notamment la Coupe du monde de football, a déclaré François Riahi. Il a déclaré que l'objectif de Betclic et de Tipico , récemment acquis, serait de gagner de nouveaux clients.

Banijay fournira ses orientations financières à moyen terme lors de sa mise à jour stratégique du 26 mars, afin d'inclure l'impact de ses récentes acquisitions.

(1 $ = 0,8633 euros)