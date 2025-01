Banijay : nouveau prêt à terme de 400 millions d'euros sur 7 ans

(AOF) - Banijay Entertainment annonce la signature d'un nouveau prêt à terme (Term Loan) de 400 millions d'euros sur 7 ans, ainsi que le refinancement de ses prêts à terme existants en euros et en dollars (555 millions de dollars et 500 millions d’euros). Le spécialiste du divertissement précise qu'une partie du produit du nouveau prêt à terme en euros sera utilisée pour financer et/ou refinancer le rachat des obligations senior en circulation émises par Banijay, la société holding de Banijay Entertainment, et pour le remboursement partiel du prêt à terme en dollars existant.

