Banijay, nouveau champion des paris sportifs, redescend de son nuage en Bourse
information fournie par AOF 29/10/2025 à 15:53

(AOF) - Banijay recule de 2,83% à 10,30 euros après avoir flambé hier de 7,61% suite à l'annonce de l'acquisition de Tipico, géant allemand des paris sportifs. La transaction s'élève à 3 milliards d'euros incluant le refinancement de la dette, valorisant la firme allemande à 4,6 milliards d'euros. Tipico rejoint Betclic dans la division gaming de Banijay, signe de la consolidation d'une secteur en pleine croissance. Pour le groupe de divertissement fondé par Stéphane Courbit, il s'agit du plus gros rachat de l'histoire de l'entreprise, 5 ans après s'être offert EndemolShine pour 2 milliards d'euros.

"Le deal Endemol a fait de nous le leader mondial de la production télévisuelle. Le deal Tipico fait de nous le leader du pari sportif en Europe Continentale", s'est réjoui dans Les Echos François Trahi, directeur général de Banijay.

"Environ 38 % de son chiffre d'affaires provient des magasins de détail, un segment dans lequel Betclic n'est pas présent. Tipico est principalement présent en Allemagne, où il détient environ 50% de parts de marché, le reste provenant d'Autriche, où il détient environ 25% de parts de marché", détaille Berenberg, à l'Achat sur le dossier. L'analyste ajoute qu'à l'issue de la transaction, le groupe Banijay détiendra environ 65% de l'entité combinée Betclic et Tipico, évaluée à environ 9,4 milliards d'euros en valeur d'entreprise.

