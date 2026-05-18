Banijay Group: résultats du premier trimestre 2026

Banijay group affiche un solide début d’année avec, à taux de change constants et périmètre actuel, une croissance de chiffre d’affaires de 9,0% et de 5,4% d’EBITDA ajusté, et de +11,3% retraité de l’impact de la nouvelle fiscalité sur les paris sportifs en France. Le résultat net augmente également fortement de +18,1% et le levier financier est stable par rapport à fin 2025 à 2,7x. Ces résultats solides permettent de confirmer les objectifs 2026.



L’activité de Paris sportifs & Jeux poursuit sa forte croissance de chiffre d’affaires à +17,3%, à taux de change constants et périmètre actuel, porté par une hausse de +20% des Joueurs Actifs Uniques alors que l’EBITDA ajusté ressort à -5,4% et en hausse de +7,1% retraité de la hausse des taxes sur paris sportifs en France.



L’activité « Entertainment & Live » affiche une croissance du chiffre d’affaires de +4,5% et de +15,6% de l’EBITDA ajusté, portée par une forte performance du Live (cérémonie d’ouverture des JO d’Hiver et succès du spectacle Luminiscence). La production et distribution de contenus est en baisse par rapport au T1 2025 en raison d’effets de phasage, et devrait se normaliser en fin d’année. Ce trimestre a été marqué des avancées sur les axes stratégiques du groupe : contenus en langue anglaise, initiatives digitales et contenus sportifs.



Enfin, le groupe avance sur sa stratégie M&A avec la finalisation de l’acquisition de Tipico le 23 avril 2026 et le rapprochement avec All3Media qui suit son cours.