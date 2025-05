Banijay Group: résultats du premier trimestre 2025

Le Groupe débute l’année 2025 avec une performance solide : chiffre d’affaires à 1 084 m€ en hausse de 7,8% à taux de change constants par rapport au T1 2024 , une croissance à deux chiffres de l’EBITDA ajusté dans l’ensemble des activités, en croissance de 16,5% à taux de change constants au niveau Groupe à 191 m€ et une marge à 17,6% (vs 16,4% au T1 2024). Le Groupe confirme ses objectifs pour l’année 2025.



L’activité de Production et Distribution de contenus affiche une croissance robuste de 4,7% à taux de change constants, portée par un niveau important de livraisons de contenus scénarisés et la performance soutenue des marques emblématiques, tandis que l’activité des expériences live est en baisse de (10,8)% à taux de change constants, affectée par une saisonnalité amplifiée sur le second semestre de 2025. L’activité de Paris sportifs et jeux en ligne enregistre une croissance de +18,2% à taux de change constants, avec une forte croissance sur l’ensemble des produits et des zones géographiques, grâce à la performance de sa plateforme de paris sportifs, le succès du lancement de sa plateforme de poker et d’un cross-selling important entre les produits.



Banijay Group présentera sa stratégie de croissance et ses ambitions stratégiques pour 2025-2028 lors de son Capital Markets Day le vendredi 16 mai 2025 à 10h00 (CET). Cet événement s’inscrit dans la volonté du Groupe d’accroître la liquidité du titre, afin que les actionnaires puissent bénéficier de la valeur créée.