Banijay Group: résultats des neuf premiers mois 2025

À fin septembre 2025, Banijay Group publie un chiffre d’affaires de 3 224 m€, +4% à taux de change constants, et un EBITDA ajusté en progression de 9,8% à 597 m€ avec une marge de 18,5%.

Cette dynamique est portée par la performance de Banijay Gaming, avec un chiffre d’affaires en croissance de +8,5 % à taux de change constants à 1 130 m€, soutenu par une forte progression du nombre de joueurs actifs uniques de 23%. Les activités de poker et casino en ligne enregistrent une croissance forte à deux chiffres, tandis que l’activité de paris sportifs maintient une croissance solide de 5,2%, malgré des résultats sportifs défavorables en septembre et un niveau élevé en 2024. Du côté de Banijay Entertainment & Live, le chiffre d’affaires est en hausse de +1,7% à taux de change constants à 2 094 m€, tiré par la performance des expériences live, avec un chiffre d’affaires stable sur la production et distribution de contenus avec des livraisons importantes de fiction et une saisonnalité attendue sur la fin de l’année.

Le Groupe a annoncé le 28 octobre l’acquisition de Tipico Group, leader des paris sportifs et jeux en Allemagne et en Autriche. Banijay Gaming deviendra alors le premier opérateur de paris sportifs en Europe Continentale.

Banijay Group confirme ses objectifs 2025 sur la croissance de l’EBITDA ajusté et la conversion des flux de trésorerie et ajuste sa prévision de chiffre d’affaires pour refléter les résultats sportifs défavorables et les reports de livraison.