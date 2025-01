Banijay choisit Amazon pour investir l'IA

(AOF) - Banijay Entertainment annonce une alliance stratégique avec Amazon Web Services (AWS) qu’il choisit comme fournisseur de cloud privilégié. Le studio européen précise qu’il s’agit de créer "un écosystème de contenu de nouvelle génération, axé sur le cloud", et de dynamiser la créativité collaborative, l'efficacité opérationnelle et sa monétisation. Banijay amplifiera son avantage concurrentiel en s'appuyant sur l'expertise et les services d'AWS, avec pour la première fois une plateforme unifiée alimentée par des technologies avancées de cloud et d'IA.

Banijay précise que ce projet suivra trois étapes simples : migration vers le cloud, création d'un hub de contenu et transformation du workflow multimédia avec l'objectif de favoriser la créativité, la transparence, la sécurité et la protection de sa propriété intellectuelle. Capitalisant sur une relation de longue date entre la branche distribution de Banijay Entertainment et AWS, les deux partenaires ont commencé à transférer plus de 200 000 heures de contenu vers le cloud.

L'intégralité du catalogue du groupe sera ensuite indexée, ce qu la rendra consultable instantanément de façon sécurisée par l'ensemble de ses effectifs dans le monde: cela "renforcera l'efficacité des activités existantes, permettra une meilleure collaboration entres territoires et ouvrira des sources de revenus inexploitées".