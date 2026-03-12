 Aller au contenu principal
Bang & Olufsen remonte en Bourse, UBS se renforce au capital
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 15:32

Bang & Olufsen progresse de près de 3% ce jeudi à la Bourse de Copenhague suite au renforcement la banque d'investissement suisse UBS au sein de son capital.

En date du 9 mars, UBS détenait plus de 7,37 millions d'actions de la marque d'équipements audio et vidéo haut de gamme représentant exactement 5% de son capital et de ses droits de vote.

Lors du précédent pointage, datant du 13 février, l'établissement helvétique avait déclaré détenir près de 6,95 millions de titres du fabricant de produits d'électronique, soit 4,72% du capital et des droits de vote.

Vers 15h15, le titre B&O gagne 2,6% à 9,95 couronnes danoises, alors que la Bourse de Copenhague perd 0,4%.

Le titre a perdu 27,1% depuis le début de l'année, sous-performant nettement l'indice NASDAQ OMX Copenhagen qui a perdu 9% dans l'intervalle, victime des tensions géopolitiques, de la morosité de la consommation en Chine et des inquiétudes sur sa consommation de trésorerie.

Son prochain point d'activité, ayant trait au 3e trimestre de son exercice 2025/26, est prévu le 16 avril prochain.

