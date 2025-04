Bang & Olufsen: prises de bénéfices après les résultats information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'action Bang & Olufsen se replie mercredi à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, qui favorisent des prises de profits après sa forte progression des derniers mois.



Le groupe danois de produits audiovisuels haut de gamme a annoncé ce matin avoir fait progresser son chiffre d'affaires et son bénéfice opérationnel sur son troisième trimestre fiscal et avoir généré une marge brute 'record'.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,8% à 631 millions de couronnes danoises, dont une croissance interne de 15%.



Son résultat d'exploitation (Ebitda) avant éléments exceptionnels s'est établi à 88 millions de couronnes, contre 72 millions un an plus tôt.



La marge brute s'est quant à elle améliorée de 2,2 points de pourcentage, passant de 53,2% à 55,4%, un plus haut historique.



Le fabricant de casques, d'enceintes et de téléviseurs a resserré ses objectifs pour l'exercice en cours, disant tabler sur une évolution de son chiffre d'affaires en monnaies locales dans le bas d'un intervalle allant de -3% à +3%.



Au vu de la performance soutenue du cours de l'action depuis le début de l'année, B&0 subissait des prises de bénéfices mercredi à la Bourse de Copenhague, cédant plus de 2% en fin de matinée.



L'action affiche encore une hausse de plus de 32% depuis le début de l'année, alors que l'indice OMX 25 des principales valeurs danoises perd 17% dans l'intervalle.





