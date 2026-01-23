Bandwidth progresse alors que B. Riley initie sa couverture avec un "achat" en raison de l'adoption de l'IA vocale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions de la société de communication Bandwidth BAND.O augmentent de 1,9 % à 14,05 $ avant le marché
** B. Riley initie la couverture avec "achat", fixe l'objectif de cours à 20 $, ce qui implique une hausse de 45 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Nous nous attendons à ce que l'IA vocale gagne rapidement du terrain dans les années à venir, et Bandwidth, le seul grand fournisseur de CPaaS à posséder son propre réseau, est particulièrement bien placé pour fournir des services de réseau de qualité vocale", déclare B. Riley
** La note moyenne des analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 20 $ - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a chuté de 9,2 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer