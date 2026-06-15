Bandwidth chute suite à un accord sur une dette convertible de 275 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions de Bandwidth ( BAND.O ), société spécialisée dans les communications cloud, ont chuté de 7,6% avant l'ouverture, à 60,40 $, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** BAND annonce une offre privée d'obligations convertibles (OC) d'un montant de 275 millions de dollars arrivant à échéance en 2032

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour racheter une partie des obligations convertibles à 0,5% en circulation arrivant à échéance en 2028, et d'utiliser le solde pour rembourser sa dette, entre autres

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle, et jusqu'à 10 millions de dollars pour racheter des actions afin de faciliter la couverture par les investisseurs des nouvelles obligations convertibles

** BAND, dont le siège social est situé à Raleigh, en Caroline du Nord, affiche une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars

** L'action a clôturé en hausse de 1,6% vendredi et a plus que quadruplé depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 « conserver »; objectif de cours médian de 57,50 $, selon les données de LSEG