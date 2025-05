Banco Santander: cède 49% de Santander Bank Polska information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin que Erste Group Bank va prendre une participation d'environ 49 % dans Santander Bank Polska et 50 % de TFI, l'entreprise polonaise de gestion d'actifs de Santander. L'opération porte sur un montant total en numéraire de 7 milliards d'euros.



La transaction est réalisée entièrement en numéraire sur la base d'un prix de 584 zlotys par action. Le prix représente une prime de 7,5 % par rapport au cours de clôture de Santander Polska le 2 mai 2025, hors dividende, et de 14 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur six mois.



Santander va conserver environ 13 % de Santander Polska. Les transactions devraient permettre une plus-value nette d'environ 2 milliards d'euros pour Santander.



Santander et Erste annoncent également une coopération stratégique entre les deux groupes dans la banque de financement et d'investissement (CIB). Elle permettra à Erste d'accéder aux plateformes de paiement de Santander.





Valeurs associées BANCO SANTANDER 6,3560 EUR Sibe +0,74%