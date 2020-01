Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banco de Sabadell cède sa branche gestion d'actifs à Amundi pour 430 millions d'euros Reuters • 21/01/2020 à 20:09









BANCO DE SABADELL CÈDE SA BRANCHE GESTION D'ACTIFS À AMUNDI POUR 430 MILLIONS D'EUROS MADRID (Reuters) - La banque espagnole Banco de Sabadell a annoncé mardi un accord en vue de la cession à Amundi Asset Management de sa branche de gestion d'actifs pour 430 millions d'euros. La transaction avec le numéro un européen de la gestion d'actifs doit être finalisée dans le courant du troisième trimestre. Dans un communiqué, Banco de Sabadell précise qu'elle générera un gain net en capital de 351 millions d'euros et renforcera de 43 points de base son ratio de solvabilité CET1. Sa branche de gestion d'actifs traite environ 21,8 milliards d'euros d'actifs. (Nathan Allen; version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées BANCO SABADELL Sibe +0.64%