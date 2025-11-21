Le gouvernement japonais approuve un plan de relance de $135 mds

Illustration de billets de yen japonais

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi un plan de relance économique de 21.300 milliards de yens (135,40 milliards de dollars), première initiative politique majeure depuis l'élection de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre.

Le programme comprend des dépenses générales de 17.700 milliards de yens, surpassant largement les 13.900 milliards de yens de l'année précédente.

Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire expansive, a dit vouloir mener une "politique budgétaire proactive et responsable".

Le plan sera financé par l'augmentation attendue des recettes fiscales globales reflétant l'inflation, ainsi que par une émission supplémentaire d'obligations d'Etat.

Le montant de cette émission supplémentaire d'obligations d'Etat n'a pas encore été finalisé, mais il devrait être supérieur aux 6.690 milliards de yens émis dans le cadre du plan de relance de l'année dernière, selon des sources au fait de la question.

Le gouvernement prévoit d'approuver un budget supplémentaire pour financer le plan dès le 28 novembre, en vue d'obtenir l'approbation du Parlement d'ici la fin de l'année.

(Makiko Yamazaki; version française Camille Raynaud)