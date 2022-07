Banca Generali propose six fonds gérés par six maisons différentes

(NEWSManagers.com) - Banca Generali a lancé six stratégies dans le cadre du remaniement de sa Sicav Lux IM. La protection du portefeuille et la durabilité sont au cœur des nouveaux compartiments, affirme la banque. Le premier de la gamme, Lux IM Technologies Opportunities, a été confié à Fidelity. Il est investi dans des actions du secteur de la technologie, avec un biais durable. Le deuxième fonds, Lux IM Robeco Global Consumer Trends, est géré par Robeco. Il s’agit d’un fonds sur le thème des nouvelles habitudes de consommation liées à la révolution technologique. Nordea gère le troisième fonds de cette nouvelle gamme. Le Lux IM European Covered Bond est investi dans des covered bonds. Pictet s’occupe du Lux IM Pictet Conservative Allocation, une stratégie multi-classes d’actifs. Banca Generali s’est associé avec Banor pour gérer le fonds Lux Im Catholic Values, une stratégie qui se fonde sur des valeurs catholiques. Enfin, BG Fund Management pilote le Lux Im Global Equity Value, un fonds actions value.