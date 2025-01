Banca Etica rachète 70?% d’IMPact en Italie

Le secteur italien de la gestion durable se concentre. Banca Etica a acquis 70?% du capital d’IMPact, une société de gestion italienne spécialisée dans l’investissement à impact dont la Sicav World Impact pèse environ 230 millions d’euros d’actifs.

Banca Etica a déjà une société de gestion baptisée Etica. Cette dernière propose exclusivement des fonds classés articles 8 ou 9 au sens du règlement européen sur la diffusion d’informations extra-financières SFDR et gère un encours de 7,4 milliards d’euros pour le compte de 400.000 clients.

L’accord prévoit le transfert ultérieur à IMPact de la délégation de la gestion financière des fonds d’Etica, jusqu'à présent assurée par Anima, qui gérait de façon active le portefeuille sur la base de l’univers d’investissement et de la politique d’investissement durable et responsable définis par Etica.

« Avec l’acquisition d’IMPact, le groupe Banca Etica accélère son chemin de croissance et de renforcement en consolidant l’indépendance et la spécificité du seul groupe bancaire italien entièrement dédié à la finance éthique. Etica bénéficiera des synergies avec un gestionnaire financier dédié en ligne avec la mission du groupe, afin d’enrichir la gamme de produits de finance éthique, de s’ouvrir à de nouveaux marchés et d'être encore plus proche des besoins des épargnants et de toutes les parties prenantes » , a commenté Anna Fasano, présidente de Banca Etica.

