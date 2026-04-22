Banamex nomme Edgardo del Rincón au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque de détail mexicaine Grupo Financiero Banamex a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Edgardo del Rincón au poste de directeur général.