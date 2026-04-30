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Banamex lève 1,3 milliard de dollars lors de sa première émission obligataire internationale, alors que Citi cède une partie de sa participation
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque mexicaine Banamex a levé 1,3 milliard de dollars lors de sa première émission obligataire internationale, a-t-elle annoncé jeudi, dans le but de renforcer sa solidité financière et de soutenir sa croissance à long terme alors que la banque se sépare de Citi C.N .

DÉTAILS DE L'OPÉRATION

* Banamex a indiqué que la demande avait été forte, les ordres des investisseurs atteignant environ 2,7 fois le montant proposé. Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 6,70 %, arriveront à échéance dans un peu plus de 10 ans et pourront être rachetées par la banque après cinq ans.

* En 2024, Citi a séparé Banamex de ses activités bancaires institutionnelles dans le cadre d'un plan visant à introduire la division de détail en bourse.

* En décembre, Citi a cédé une participation de 25 % dans Banamex au magnat des affaires Fernando Chico Pardo, et en février, elle a conclu un accord pour vendre 24 % supplémentaires de Banamex à un consortium d'investisseurs.

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