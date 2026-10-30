Bambusa Therapeutics dévisse pour ses débuts après une IPO américaine rehaussée à 169 millions de dollars

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(Actualités)

30 octobre - ** Les actions de Bambusa Therapeutics ( BBTX.O ), société spécialisée dans le développement de médicaments, ont chuté de 12,5 % lors de leur entrée en Bourse sur le Nasdaq , après une introduction en bourse aux États-Unis rehaussée à 168,9 millions de dollars

** Le titre a ouvert à 14,88 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 16 dollars

** BBTX, société basée à Boston, dans le Massachusetts, qui développe des médicaments destinés au traitement des troubles immunologiques et inflammatoires, a vendu environ 10,6 millions d’actions lors de son introduction en bourse, dans la fourchette annoncée comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Cette cotation vient couronner un mois d’octobre chargé pour le secteur des biotechnologies, qui a constitué une lueur d’espoir sur un marché des introductions en bourse automnal par ailleurs morose

** “Les investisseurs préfèrent que le produit de l’introduction en bourse soit réinvesti dans les entreprises, afin de financer suffisamment la prochaine étape clinique et de réduire le risque d’un nouveau tour de table avant que celles-ci ne puissent démontrer leurs progrès”, explique Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX

** “La fixation du prix doit également refléter les risques cliniques et réglementaires résiduels, tout en laissant aux investisseurs la possibilité de tirer profit d’un développement couronné de succès”, a-t-il ajouté

** BofA Securities, Evercore ISI, UBS Investment Bank et Cantor ont agi en tant que chefs de file conjoints