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Bamboo Insurance prévoit de lever 700 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 12:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bamboo Insurance Services envisage de lever jusqu’à 700 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé la société lundi dans un document déposé auprès des autorités boursières.

Fusions / Acquisitions
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