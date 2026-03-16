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Balyo présente ses résultats annuels et sa stratégie 2026-2029
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:08

Balyo a dévoilé des résultats annuels globalement en hausse, à l'exception du résultat opérationnel qui a fondu de 13%, à -12,15 millions d'euros.

Le spécialiste de la conception et du développement de solutions robotisées pour les chariots de manutention a vu ses revenus croître de 8%, à 31,43 millions d'euros, malgré un léger recul au quatrième trimestre. Cette progression a été soutenue par une forte croissance enregistrée aux Etats-Unis ( 41% sur l'année).

De son côté, la marge brute s'est améliorée de 8%, à 9,64 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel s'est contracté de 13%, en passant de -10,75 à -12,15 millions d'euros.

Le résultat net s'est très légèrement amélioré de 3%, en passant d'une perte de 13,3 à 12,86 millions d'euros.

Enfin, les prises de commandes ont augmenté de 16%, pour un total de 31,3 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Pour la période 2026-2029, Balyo compte sur une diminution progressive du coût des ventes, passant de 69 à 62% sur ces quatre ans, portée par des volumes plus élevés permettant une meilleure absorption des coûts fixes ainsi que par le redressement progressif des activités de services professionnels et de maintenance, actuellement déficitaires. La société table également sur une amélioration corrélative de sa marge brute, qui évoluerait de 31% en 2025 à 38% en 2029, se rapprochant de l'objectif stratégique de long terme de 40%.

En parallèle, le management anticipe d'atteindre et de dépasser le seuil de rentabilité à compter de 2028 et la génération d'une marge d'Ebitda de 8,6%, en 2029.

La société rappelle que ces informations prospectives ont été fournies à un expert indépendant dans le cadre de l'offre publique d'achat suivie d'un retrait obligatoire déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 4 décembre dernier, par SoftBank Group, agissant par l'intermédiaire de sa filiale Silver Bands 4, actionnaire détenant 91,28% du capital social de la société et 91,29% des droits de vote. Elle compte acquérir le solde du capital qu'elle ne détient pas encore au prix de 0,60 euro par action.

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