BALYO présente sa stratégie pour 2020 et au-delà

BALYO présente sa stratégie pour 2020 et au-delào Renforcement des deux partenariats historiques pour une meilleure efficacité industrielle et commercialeo Lancement de la commercialisation en direct de solutions robotiques auprès d'intégrateurs intralogistiques indépendantso Test d'une offre de mouvement de palettes « As a Service »o Objectif de chiffre d'affaires 2020 supérieur à 30 M€Ivry-sur-Seine, France, le 8 janvier 2020 - 07h30 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce une évolution de sa stratégie afin de renouer avec une dynamique commerciale en adéquation avec le potentiel et la valeur ajoutée de ses solutions.