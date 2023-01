BALYO annonce un chiffre d’affaires 2022 de 24,1 M€, en progression de +11% et une croissance des prises de commandes du T4 2022 de +108% à 10,6 M€

Validation du nouveau modèle commercial au profit des ventes directes



• Chiffre d’affaires du T4 2022 à 11,5 M€, en croissance de +81% par rapport à T4 2021

• Prises de commandes 2022 de 26 M€, en hausse de +21% par rapport à 2021

• Validation du nouveau modèle commercial au profit des ventes directes représentant 37% des nouvelles commandes 2022 vs. 17% en 2021

• Progression du carnet de commandes1 à 12,7 M€ au 31 décembre 2022 (+33% vs 31 décembre 2021)



Arcueil, France, le 26 janvier 2023, 17h45 CET – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires au 31 décembre 2022.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : BALYO annonce sa meilleure performance trimestrielle en termes de chiffre d'affaires et de prise de commandes. L’année 2022 est une année charnière pour BALYO, marquée par la poursuite du basculement de son modèle commercial au profit des ventes directes. Initiée au début de l’année 2021 pour garantir l’autonomie commerciale et opérationnelle de BALYO en 2024, la transition du modèle d’affaires de BALYO s’est poursuivie conformément à nos attentes avec un quasi triplement des ventes en direct entre 2021 et 2022.