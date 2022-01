BALYO annonce un chiffre d’affaires 2021 à 21,8 M€ et une croissance annuelle de +35% de ses prises de commandes

- Chiffre d’affaires 2021 à 21,8 M€, porté par la région EMEA, en croissance de +8%

• Forte hausse des commandes annuelles à 21,5M€, soit +35% vs. 2020

• Progression du carnet de commandes1 à 9,5 M€ au 31 décembre 2021 : +16%

• Renouvellement de l’engagement de commandes de Linde Material Handling pour un montant de 13,9 M€ en 2022

• Solide dynamique commerciale dans la région Americas : hausse de +275% du carnet de commandes en 2021

• Signature d’un partenariat stratégique et commercial avec Bolloré Logistics dans la zone Asie-Pacifique (post-clôture)



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « L’année 2021 marque un point d'inflexion commercial, avec une accélération des prises de commandes en hausse de +35% par rapport à 2020, conformément à nos attentes. 2021 met fin à un cycle de structuration financière et opérationnelle engagé dès mi-2019. Grâce à un positionnement unique sur le marché de la robotique mobile et du mouvement de palette, une offre produit reconnue sur le stockage à grande hauteur et un niveau de marge brute élevé, malgré une sensibilité prix importante des marchés industriels, BALYO peut désormais prioriser en 2022 la poursuite de l’accélération commerciale. Celle-ci sera portée par plusieurs facteurs ; une gamme de robots globale et standard inégalée, des avancées technologiques et la montée en puissance de nos nombreux partenariats commerciaux.