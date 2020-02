BALYO annonce un chiffre d'affaires 2019 de 21,2 M€



o Carnet de commandes au 31/12/2019 : 14,1 M€

o Objectif de chiffre d'affaires 2020 supérieur à 30 M€





Ivry-sur-Seine, France, le 30 janvier 2020, 17h45 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce son chiffre d'affaires 2019 ainsi que celui du 4e trimestre 2019.



Pascal Rialland, Directeur Général de BALYO, déclare : « 2019 aura été une année de transition pour BALYO durant laquelle les équipes ont accompli un travail structurant, en lien avec nos partenaires industriels Linde MH et Hyster-Yale Group, pour simplifier les process d'installation, former les équipes des partenaires et renforcer les contrôles qualité. Ces mesures ont pour objectif d'assurer une reprise de la dynamique commerciale en 2020, déjà confortée par les engagements de commandes de nos partenaires à hauteur de 394 robots pour l'année en cours. Portés par l'engagement sans faille de nos équipes, une innovation constante et la mise en place d'une stratégie commerciale plus efficace et équilibrée, nous abordons 2020 avec détermination, confiants dans le retour d'un rythme de croissance en adéquation avec le potentiel et la valeur ajoutée des solutions BALYO ».