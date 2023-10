BALYO annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 à 5,0 M€

• Chiffre d’affaires du T3 2023 à 5,0 M€, en hausse de +15% vs. T3 2022

• Carnet de commandes à 11,7 M€ au 30 septembre 2023, en repli de 12% par rapport au 30 septembre 2022

• Prises de commandes au T3 2023 de 6,1 M€, quasi-stable par rapport au T3 2022

• Enregistrement d’une commande significative de 7,8 M$ aux Etats-Unis début octobre

• Situation financière et perspectives



Arcueil, France, le 11 octobre 2023, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Le chiffre d’affaires réalisé au troisième trimestre est en progression de 15% par rapport au T3 2022, marqué notamment par une forte reprise de l’activité aux Etats-Unis. Les prises de commandes sont stables par rapport au troisième trimestre 2022, toutefois, le niveau des ventes en direct demeure en deçà de nos prévisions. D’ici la fin de l’exercice, nous concentrerons nos efforts pour poursuivre cette dynamique commerciale et piloter de manière rigoureuse notre base de coûts pour préserver notre trésorerie ».