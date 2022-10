BALYO annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 à 4,3 M€

• Chiffre d’affaires du T3 2022 à 4,3 M€, en repli de 25% vs. T3 2021

• Forte progression du carnet de commandes à 13,3 M€ au 30 septembre 2022, +29% par rapport au 30 septembre 2021

• Prises de commandes au T3 2022 de 6,0 M€, en légère baisse vs. T3 2021



Arcueil, France, le 27 octobre 2022, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022.



