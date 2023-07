BALYO annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, en hausse de +79% à 14,9 millions d'euros

• Croissance des prises de commandes de 31% vs. S1 2022 grâce à une saisonnalité favorable des engagements de commandes de Linde Material Handling

• Retard des commandes en vente directe qui représentent 24% des commandes du S1 2023 contre 36% au S1 2022

• Chiffre d'affaires du T2 2023 à 7,6 M€, +73% vs T2 2022

• Carnet de commandes à 10,3 M€ au 30 juin 2023, en légère baisse par rapport au S1 2022 entraînant une demande de tirage extraordinaire dans le cadre de l'accord de financement intérimaire avec SoftBank Group

• Projet d'offre publique d'achat de SoftBank Group visant à acquérir les actions de Balyo au prix de 0,85€ par action ordinaire



Arcueil, France, 17 juillet 2023, 17h45 CEST - BALYO (FR0013258399, Mnémonique: BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2023.